Il Mattino: "Tre colpi di Coda e il Benevento vola"

Importantissima vittoria ieri pomeriggio per il Benevento sul campo dell'Hellas Verona in uno scontro diretto per la Serie A. "Tre colpi di Coda e il Benevento vola" è il titolo scelto da Il Mattino per raccontare la sfida del Bentegodi giocando sulla tripletta decisiva messa a segno da Massimo Coda.