Il Mattino: "Turnover Napoli, cinque cambi"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino apre la sua sezione sportiva provando a mettere in campo la formazione azzurra per il prossimo impegno contro il Lecce, con Carlo Ancelotti orientato verso un grosso turnover. Così il quotidiano titola: "Turnover Napoli, cinque cambi". Ancelotti partirà con le rotazioni in vista delle prossime tre partite di campionato che si giocheranno in una settimana, cinque in quindici giorni tenendo presente poi le trasferte degli azzurri in Champions League contro il Genk e in campionato a Torino contro i granata di Mazzarri.