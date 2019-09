© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino torna sulla sfida di sabato tra Juventus e Napoli, decisa a tempo scaduta da un'autorete di Kalidou Koulibaly. Il quotidiano titola: "Forza Kalidou, l'errore di una sera non rovina la favola di un gigante". Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dal centrale del Napoli dopo l'errore di sabato sera che ha regalato i tre punti alla Juventus. La città partenopea si stringe attorno al suo gigante di difesa, che dopo aver regalato tante gioie per una volta è incappato in una serata storta.