© foto di stefano tedeschi

"Tutti i segreti del metodo Gattuso", è il titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la propria sezione sportiva. Quando ormai era dentro un pozzo, il Napoli di Gattuso è rinato. Il giorno dopo la vittoria con la Juventus a molti azzurri è scoppiato il cuore per la gioia o anche solo per il sollievo, per questo senso di improvvisa leggerezza che non si avvertiva da tantissimo tempo. È cambiato tutto in questo mese e mezzo, dal primo giorno dell'arrivo del tecnico calabro a Castel Volturno: per prima cosa, il centro è divenuto una sorta di Grande Fratello. Già, perché Gattuso ha piazzato telecamere ovunque, che riprendono gli allenamenti e le partitelle della squadra da angolazioni di vario genere.