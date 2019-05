Il Mattino: "Tutti i tormenti di mister Sarri"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino apre con un titolo dedicato all'ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri: "Il Chelsea e le sirene Juve. Tutti i tormenti di Mr Sarri". Il tecnico è ancora impegnato con i londinesi e fino a mercoledì prossimo, giorno della finale di Europa League, non vuole prendere decisioni, ma i dubbi sull'avventura con il Chelsea sono tanti e il pressing della Juventus comincia a farsi importante. "Devo capire se sono contenti di me", ha dichiarato Maurizio Sarri in una lunga intervista rilasciata ieri. Servirà dunque attendere ancora qualche giorno prima di scoprire il futuro dell'ex tecnico del Napoli.