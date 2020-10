Il Mattino: "U21, record di contagi: cambia la Nazionale"

"U21, record di contagi: cambia la Nazionale", così titola Il Mattino oggi in edicola sul match odierno tra Italia e Irlanda, in teoria Under 21 ma al quale l'Italia parteciperà con l'Under 20. Il calcio non si ferma davanti al Covid 19. E il messaggio arriva dalla Federcalcio italiana: l'Under 21 resta a casa e contro l'Irlanda, in una gara praticamente decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione degli Europei ci va l'Under 20. Avanti, dunque, con il protocollo Uefa. E il messaggio della Figc è chiaro: l'Islanda e pure il Napoli prendano esempio.