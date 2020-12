Il Mattino: "Ultima occasione per Milik ma il Napoli potrebbe anche tenerlo ai box fino a giugno"

vedi letture

"Ultima occasione per Milik ma il Napoli potrebbe anche tenerlo ai box fino a giugno". Questo il titolo che Il Mattino nell'edizione odierna dedica all'attaccante polacco. Il caso dell'ex Ajax è controverso da quando ha fatto capire che non vuole accettare destinazioni alternative fino al termine del contratto. I rapporti tra i partenopei e il giocatore si sono incrinati appena è tramontata la pista Juventus, ma ora gennaio è l'ultima occasione per Milik per andare a giocare in vista dell'Europeo. Serviranno però almeno 10 milioni altrimenti De Laurentiis potrebbe tenerlo anche ai box fino alla fine della stagione.