"Ululati e Balotelli lancia la palla in tribuna". Così titola in prima pagina in taglio laterale l'edizione odierna de Il Mattino a proposito degli episodi razzisti avvenuti ieri pomeriggio durante la sfida tra Brescia e Hellas Verona. I tifosi dell'Hellas, infatti, avrebbero fatto ululati razzisti nei confronti dell'attaccante ex Milan e Inter che a sua volta ha calciato il pallone in tribuna.