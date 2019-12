© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un 2019 con più ombre che luci per il Napoli", scrive Il Mattino nelle sue pagine sportive. Il 2019 degli azzurri è stato un susseguirsi di salite e repentine discese. Una sorta di terribile giro sulle montagne russe iniziato con la guida tecnica di Carlo Ancelotti e finito con l'arrivo di Rino Gattuso. Il bilancio non può certo essere positivo per il Napoli che lo scorso campionato si è piazzato al secondo posto alle spalle della Juventus, ma senza essere in corsa per il titolo praticamente già da febbraio. L'inizio di questa stagione, invece, è stato da incubo. Quanto meno in campionato. Difficile anche parlare di protagonisti, perché a parte Meret - sempre più protagonista di questo Napoli - tutti gli altri interpreti azzurri hanno avuto un andamento molto altalenante.