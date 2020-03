Il Mattino: "Un Napoli da Champions"

Nelle pagine sportive de Il Mattino troviamo il titolo: "Un Napoli da Champions". Il morale è alto, l'effetto degli ultimi risultati positivi, le tre vittorie consecutive in campionato contro Cagliari, Brescia e Torino (quattro tenendo presente anche il successo nella semifinale di andata di coppa Italia) che hanno riportato gli azzurri al sesto posto in zona Europa League. E ora per il Napoli un altro bivio importantissimo della stagione, la possibilità di centrare la finale di coppa Italia, un traguardo che manca dal 2014. Gattuso contro l'Inter confermerà il Napoli della Champions League, l'idea è proprio quella di riproporre per intero la formazione schierata al San Paolo contro il Barcellona.