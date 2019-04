Il Mattino: "Un poker per Ancelotti". Veretout in pole

© foto di Giacomo Morini

Approfondimento sulle prossime mosse di mercato del Napoli sulle colonne de Il Mattino. "Un poker per Ancelotti" è il titolo del pezzo del quotidiano, all'interno del quale poi si legge: "La campagna acquisti del Napoli parte dal centrocampo: in pole c'è il francese Veretout della Fiorentina. Nel mirino anche i giovani Valverde e Almendra. E in attacco il nome forte è il messicano Lozano".