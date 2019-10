© foto di stefano tedeschi

Titolo con polemica sulla partita di ieri tra Napoli e Atalanta sull'edizione odierna de Il Mattino: "VARgogna". Clamoroso: l'arbitro Giacomelli non fischia il rigore per la trattenuta di Kjaer su Llorente, l'Atalanta va via in ripartenza e segna il 2-2 con Ilicic. Proteste furibonde degli azzurri che invocano l'arbitro ad andare a controllare l'episodio al video ma il VAR ritiene che l'azione difensiva sia corretta e non dà l'input al direttore di gara di andare a rivedere l'immagine contestata. Esplode la rabbia dei tifosi del San Paolo e degli azzurri che non riprendono il gioco: viene espulso il team manager De Matteis e poi rosso anche per Ancelotti.