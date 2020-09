Il Mattino: "Via al campionato più strano: Parma-Napoli, tornano i tifosi"

"Via al campionato più strano: Parma-Napoli, tornano i tifosi". Questo il titolo in taglio basso che Il Mattino dedica al rientro parziale dei tifosi allo stadio in Parma-Napoli: "Mascherina obbligatoria, ingressi e deflusso scaglionati, misurazione di temperatura prima di entrare, niente striscioni e bandiere, tutti seduti e niente festa a bordocampo per la vittoria. A fare da apripista l'Emilia-Romagna dove il pubblico tornerà allo stadio per le prime partite di serie A. Fino a mille tifosi potranno assistere domani alle partite della prima di campionato Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari".