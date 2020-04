Il Mattino: "Via i primi divieti. No di De Luca"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino titola: "Via i primi divieti. No di De Luca". E' arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la notizia dell'apertura da parte del Viminale per le passeggiate genitore-figlio vicino casa. Ma in contemporanea è sbottato il governatore della regione Campania, De Luca: "Qui non si cambia!". Nel frattempo l'ISS comunica che il picco è stato raggiunto: anche ieri erano in calo contagi, ricoveri e ricorso alla terapia intensiva.