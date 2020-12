Il Mattino: "Violazione del protocollo, il Napoli rischia solo una semplice ammenda"

Il Mattino, stamani in edicola, si focalizza sulla violazione del protocollo da parte del Napoli: "Ora il rischio è di una semplice ammenda". La preoccupazione è ora come quella di un dolore al ginocchio dopo un intervento a cuore aperto. Insomma, anche in Procura federale De Laurentiis vuole uscirne a testa alta, come presidente rispettoso delle regole e dei regolamenti, ma in ogni caso il Napoli sa già a cosa va incontro, nel caso di riconoscimento di responsabilità: niente più che un'ammenda. Poca roba, considerato lo scampato pericolo della sconfitta a tavolino e del punto di penalizzazione. In conclusione, anche se venisse riconosciuta una violazione del protocollo il partenopei sarebbero sanzionati con una multa di non più di 30 mila euro.