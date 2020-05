Il Mattino: "Virus, l'Italia riparte piano"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino titola in prima pagina: "Virus, l'Italia riparte piano". E' partita ieri dopo 50 giorni di lockdown la fase due nelle città italiane, che si sono riempite ma senza caos. Controlli soft, su indicazione del Viminale, e poche multe. Per quanto riguarda i rientri in Campania non c'è stato l'assalto tanto annunciato: ai 1700 controlli effettuati, 19 sono risultati positivi.