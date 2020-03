Il Messaggero: "Accordo tra club: blocco degli stipendi ai calciatori per non fallire"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nella sua edizione odierna uno spazio alla Serie A nel taglio alto della sua prima pagina: "Accordo tra club: blocco degli stipendi ai calciatori per non fallire". La priorità della Lega è terminare i campionati, c'è accordo per sforare a luglio, ma gli allenamenti restano fermi. Ipotesi sospensione dei compensi per i giocatori.