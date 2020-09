Il Messaggero: "Acerbi, clamorosa rottura con la Lazio"

"Acerbi, clamorosa rottura con la Lazio". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola in riferimento al futuro del difensore: "Acerbi sbatte la porta in faccia a Lotito. Dal ritiro della Nazionale, il difensore esce allo scoperto e non è tenero per niente Parole dure che fanno capire bene il malessere che sta vivendo il giocatore. «Rinnovo? Ho letto delle cose non vere, sia per le cifre richieste sia per quelle offerte ha spiegato il biancoceleste alla Rai -. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società e mi aspetto lo stesso. Mi ha dato fastidio e se è questo l'atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia testa»".