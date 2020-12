Il Messaggero: "Acerbi forza i tempi di recupero e striglia la squadra, col Napoli vuole esserci"

"Acerbi forza i tempi di recupero e striglia la squadra, col Napoli vuole esserci" è quanto scritto quest'oggi da Il Messaggero. Acerbi lo ha ribadito giorni fa in un confronto con la squadra e ha provato a dare l'esempio perché non ci sta a vedere la Lazio ridotta in questo stato. Acerbi - in accordo con i medici - ha iniziato un lavoro differenziato e ha giocherellato col pallone insieme a Leiva. Sente molto la gara con il Napoli e proverà il recupero in extremis anche se i dottori vorrebbero andare un po' più cauti e vorrebbero aspettare la partita con il Milan ma il Re Leone non è facile da convincere.