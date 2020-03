Il Messaggero: "Al calcio stato di crisi e cassa integrazione. E Coverciano apre"

Il Messaggero quest'oggi utilizza nel taglio alto della prima pagina il titolo seguente: "Al calcio stato di crisi e cassa integrazione. E Coverciano apre ai malati di Firenze". La Figc - si legge a pagina 33 - vara un piano per il governo: estensione delle cig anche ai calciatori di Serie B e C sotto i 50.000 euro e l'idea di un fondo per i club in difficoltà. Nel frattempo la Federcalcio mette a disposizione Coverciano agli italiani in difficoltà.