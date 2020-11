Il Messaggero: "All in di Fonseca nella corsa Champions". In Europa riposano i titolari

Giovedì la Roma sarà di nuovo in scena in Europa League, per la terza settimana consecutiva e mister Fonseca è pronto a far scendere in campo chi ha giocato meno finora e concedere un turno di riposo ai titolari per puntare tutto sulla corsa Champions in campionato: "All in di Fonseca nella corsa Champions", titola Il Messaggero. La Roma punta tutte le sue fiches per tornare in Champions League: le due stagioni senza Champions hanno infatti aggravato in modo considerevole i conti del club.