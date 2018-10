Il Messaggero, Allan: "Dalla favela alla favola. Napoli come Rio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dalla favela alla favola". Lunga intervista con Allan, centrocampista del Napoli, sulle colonne de Il Messaggero. Il Brasile, poi Udine, la povertà e oggi il sogno Scudetto. Il futuro passa per la Roma con il giocatore che dice: "Napoli per me è come Rio. Il calcio mi ha salvato. Ora voglio un successo tutto mio".