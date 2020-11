Il Messaggero: "Ancora Caicedo, pari della Lazio con lo Zenit. Morata e Dybala: ok Juve"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola così in prima pagina: "Europa League: stasera Roma-Cluj. Champions, ancora Caicedo: pari della Lazio con lo Zenit. Tamponi, Lotito contro l'Uefa. Morata e Dybala: Juve ok". I biancocelesti trovano il pareggio con l'ecuadoriano che segna ancora un gol decisivo nel finale, l'1-1 in Russia vale un pezzo di qualificazione agli ottavi. Lotito contesta le positività al gene "N", rilevata una leggera carica virale su Immobile anche dal laboratorio di Avellino: "Ma per noi poteva giocare". Infine la Juventus, innaMorata pazza: Pirlo ora vede gli ottavi.