Il Messaggero: "Ansia Lazio: drive in a Formello"

vedi letture

"Ansia Lazio: drive in a Formello". Questo il titolo che Il Messaggero dedica alla squadra biancoceleste cui all'interno si è creato un piccolo focolaio: "Tutti in fila a Formello. Ieri mattina il centro sportivo della Lazio si è trasformato in una sorta di drive in. Scene molto simili a quelle che si vedono negli ospedali. Non solo i giocatori (test obbligatorio da protocollo Figc 48 ore prima della partita) ma anche le famiglie si sono sottoposte al tampone. In totale circa settanta persone".