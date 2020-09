Il Messaggero: "Arriva la Juve, la Roma resta nel vicolo Dzeko"

"Arriva la Juve, la Roma resta nel vicolo Dzeko", titola l'edizione odierna de Il Messaggero. Domenica c'è la squadra alla quale ha segnato il suo primo gol indossando la maglia giallorossa; domenica c'è la squadra che poteva (o doveva) essere sua. Domenica si ricomincia, dopo l'incomprensibile panchina al Bentegodi, è il sesto campionato in giallorosso: c'è Roma-Juventus. Per Edin Dzeko è il terzo reset: il primo, da Garcia a Spalletti, quando stava per lasciare Roma come un bidone. Poi quello della scorsa estate, quando era l'Inter ad aspettarlo e forse a pretenderlo. Ora riparte dalla Roma, con la Juve ancora un pochino nella testa.