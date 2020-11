Il Messaggero: "ASL e PM: Lazio assediata"

Situazione non facile per la Lazio. La ASL ha fermato Immobile, Lucas Leiva e Strakosha, in isolamento dopo la situazione legata al caos tamponi mentre la giustizia ordinaria ha sequestrato i test di Avellino. Questo il titolo in apertura di pagina sportiva dell’edizione odierna de Il Messaggero: "ASL e PM: Lazio assediata".