Il Messaggero: "Balotelli ritrova l'Inter e... Prandelli"

© foto di Mattia Verdorale

"Balotelli ritrova l'Inter e... Prandelli". Questo il titolo a pagina 34 che Il Messaggero dedica alla partita di stasera tra Brescia e Inter dove sarà titolare nella squadra di casa il grande ex della sfida, ovvero Mario Balotelli: "Mario in campo stasera contro i nerazzurri, ai quali non ha mai segnato. E' l'ultima chiamata per Corini: se il Brescia perde è in arrivo l'ex ct dell'Italia".