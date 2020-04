Il Messaggero, Balzaretti: "Roma senza Totti e De Rossi ha scelto di essere meno romana"

"La Roma senza Totti e De Rossi ha scelto di diventare meno romana". Queste le parole di Federico Balzaretti, ex terzino e dirigente giallorosso, ad oggi commentatore sportivo, all'interno dell'edizione odierna de Il Messaggero a pagina 27. Tanti i temi trattati dall'ex Palermo: "Il club è un brand mondiale, vedremo se i risultati gli daranno ragione. A Petrachi consiglio Tonali, il play giusto. La Juventus di Sarri non è ancora la sua squadra. A Torino lo hanno preso per avere il bel gioco, non i risultati".