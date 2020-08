Il Messaggero: "Barcellona sconvolta dall'addio di Messi: sfida milionaria tra City, Psg e Inter"

"Barcellona sconvolta dall'addio di Messi: sfida milionaria tra City, Psg e Inter". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, che Il Messaggero dedica al futuro si Leo Messi: "Contatti, indiscrezioni, like galeotti: sono sempre di più gli indizi che avvicinano Lionel Messi al Manchester City. Il primo: la telefonata tra la Pulce e Guardiola. I due si sono sentiti due volte la scorsa settimana. Un'occasione per ribadire la reciproca volontà di tornare a lavorare e vincere insieme, dopo i successi e trionfi blaugrana".