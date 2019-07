Il Messaggero: "Bartra e Lyanco. La Roma in difesa"

© foto di Mattia Verdorale

"Bartra e Lyanco. La Roma in difesa". Questo il titolo a pagina 22 dell'odierna edizione de Il Messaggero che analizza i due obiettivi difensivi per quanto riguarda i giallorossi: "Petrarchi ha messo le mani sullo spagnolo e ora insegue il suo pupillo del Torino con cui non sarà facile trattare". Manolas intanto è stato ufficializzato dal Napoli. Marcano va al Porto e per strappare a Cairo il brasiliano servono più di 15 milioni.