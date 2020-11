Il Messaggero: "Bella Italia, 2-0 alla Polonia grazie a Jorginho e Berardi"

vedi letture

Il Messaggero, questa mattina in edicola, si concentra sulla vittoria di ieri sera da parte degli azzurri in Nations League: "Bella Italia, 2-0 alla Polonia grazie a Jorginho e Berardi. La nazionale di Mancini volano in testa al girone". La squadra guidata fisicamente da Evani batte la Polonia, anche se in emergenza, e vola in testa al girone. Ora servirà vincere in Bosnia.