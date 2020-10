Il Messaggero: "Bolle a rischio causa coppe. Giocatori esposti ai contagi come in Nazionale"

Tornano le Coppe europee e torna il rischio contagi come quando i giocatori vengono prestati alle nazionali. Così Il Messaggero oggi in edicola titola: "Bolle a rischio causa coppe. Giocatori esposti ai contagi come in Nazionale". Champions ed Europa League costringono le squadre a lasciare le comfort zone, con giocatori esposti ai contagi, come già avvenuto con le nazionali la scorsa settimana. Difficile rispettare il protocollo in viaggio, soprattutto se in Paesi con una situazione più difficile rispetto la nostra.