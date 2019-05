Il Messaggero: "C'è la Roma sotto assedio"

Dopo aver parlato lungamente della Lazio e del successo in Coppa Italia, Il Messaggero fa anche il punto sulla Roma. La situazione in casa giallorossa è decisamente diversa e molto più tesa. I tifosi alzano la voce per la fine della carriera da calciatore di Daniele De Rossi in maglia giallorossa, con gli ultrà che hanno apertamente contestato la società, la quale ha preso la decisione di non rinnovare il contratto al centrocampista. Nel frattempo, lo spogliatoio è rimasto spiazzato dalla vicenda, con Dzeko e Manolas sempre più in partenza verso altri lidi. Potrebbero salutare anche El Shaarawy e Kolarov, con Pellegrini e Zaniolo che si guardano intorno.