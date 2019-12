Il Messaggero: "Caicedo al 98', Lazio infinita: è a -3 dalla vetta"

"Caicedo al 98', Lazio infinita: è a -3 dalla vetta". Questo il titolo che si prende la prima pagina de Il Messaggero questa mattina in edicola. I biancocelesti vincono a Cagliari nel recupero: Ottava vittoria consecutiva in rimonta a Cagliari: l'1-2 nel recupero. Apre le marcature per il Cagliari il Cholito Simeone e la rete del vantaggio sardo regge fino al 93' quando Luis Alberto pareggia i conti. Infine a tempo quasi scaduto è Felipe Caicedo a regalare l'ottava gioia consecutiva alla squadra di Simone Inzaghi.