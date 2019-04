"Caicedo lancia la Lazio: 2-1 alla Samp". Con questo titolo Il Messaggero celebra nella prima pagina odierna il successo dei biancocelesti all'Olimpico sui blucerchiati grazie a una doppietta in apertura del prospetto ecuadoriano. "Una doppietta per sperare nella Champions. Milan ko a Torino: 2-0", si legge nell'occhiello. Con questo successo, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi salgono a 55 punti, a tre lunghezze dal quarto posto adesso occupato dai "cugini" giallorossi, in attesa dell'Atalanta in campo stasera.

Nelle pagine interne un gioco di parole: "Lazio, sogno nel Caicedo", con la punta che ha deciso il match tra i minuti 3 e 19. Spazio anche alle parole del tecnico, che crede alla rimonta in chiave europea: "Siamo vivi e ancora in corsa per il quarto posto".