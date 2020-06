Il Messaggero: "Calcio, ora è tutto vero"

"Calcio, ora è tutto vero", titola l'edizione odierna de Il Messaggero in apertura di sezione sportiva. Come per incanto, la competizione meno considerata, la Coppa Italia, diventa l'iniziazione di un nuovo sistema, che piacerà meno ma ci si abitua a tutto. Le due semifinali di Coppa Italia sono state anticipate rispetto alla proposta iniziale: si va in campo il 12 e il 13 giugno. La finale il 17, nella cornice, si fa per dire, dello stadio Olimpico di Roma.