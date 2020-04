Il Messaggero: "Calcio, ripartenza già a maggio per scongiurare la bancarotta"

"Calcio, ripartenza già a maggio per scongiurare la bancarotta". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani in riferimento alla ripresa della Serie A: "Spaventa lo spettro del crac economico. Anche il ministro Spadafora spinge per far ripartire lo sport a maggio. Tommasi: "Se il virus lo permetterà pronti a salvare il sistema".