Il Messaggero: "Calcio svalutato: non giocare costa"

Il Messaggero in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 26, utilizza questo titolo sulla situazione che sta vivendo il mondo del pallone: "Calcio svalutato: non giocare costa". L'analisi del Cies - si legge - quantifica in un -28% la perdita di valore dei giocatori Dimezzato il cartellino di Pogba, mentre in Italia è l'Inter ad essere nei guai.