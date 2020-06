Il Messaggero: "Calcio vero ma senza gol: Juve in finale"

"Calcio vero ma senza gol: Juve in finale", esordisce così l'edizione odierna de Il Messaggero in prima pagina. Il Milan esce a testa alta, senza perdere, mentre la Juve conquista la finale di Coppa Italia faticando più del previsto contro un'avversaria in inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Col passare dei minuti l'impresa del Milan diventa sempre più disperata: senza Musacchio, Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez al fischio d'inizio, i rossoneri riescono a complicarsi ulteriormente la vita. Prima con un fallo di mano in area di Conti, poi con un intervento killer di Rebic su Danilo, rosso diretto e Milan in 10 dal 16' minuto, e senza attaccanti.