Il Messaggero: "Caso Diawara, via al ricorso"

L'edizione odierna di Tuttosport riporta di come la Roma sia pronta al ricorso dopo la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo: "Caso Diawara, via al ricorso". Nessuna sorpresa. Ieri il giudice sportivo della serie A, Mastrandrea, ha inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato nella partita di esordio del campionato contro il Verona, il centrocampista Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. Come spesso capita, nella città del pollice verso, è subito iniziata la caccia all'untore, al colpevole da sacrificare al pubblico ludibrio. E a farne le spese è stato il segretario Pantaleo Longo. Intanto la Roma è pronta al ricorso anche se i margini per ribaltare la sentenza sono minimi.