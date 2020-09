Il Messaggero: "Caso Dzeko, c'è la Juve a mercato ancora aperto"

"Caso Dzeko, c'è la Juve a mercato ancora aperto". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero che riguarda il futuro dell'attaccante bosniaco: "Per la prima volta le prime tre giornate si giocheranno con trattative in corso. E così è possibile che alla seconda Dzeko giochi Roma-Juve in giallorosso e alla terza sfidi il Napoli con la maglia dei bianconeri".