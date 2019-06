Taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero dedicato al successo in finale di Champions League del Liverpool che grazie al rigore trasformato da Salah in avvio e al gol di Origi ha superato 2-0 il Tottenham a Madrid alzando il trofeo. Questo il titolo: "La Champions al Liverpool. Klopp batte il Tottenham 2-0".

Inzaghi resta alla Lazio - "Lazio, Inzaghi: pace con Lotito: 'Resto qui e firmo per due anni'. Questo invece il titolo dedicato alla formazione biancoceleste alla fine resterà in sella al club della Capitale dopo le voci che lo vedevano nel mirino della Juventus.

Panchina Roma - "Roma, le tre facce della stessa panca". Questo invece il titolo a pagina 28 dedicato ai giallorossi. Sono tre i nomi papabili per la panchina romanista secondo il quotidiano: da Paulo Fonseca, ormai ex Shakhtar, a Sinisa Mihajlovic passando per Roberto De Zerbi.