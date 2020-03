Il Messaggero: "Champions e A in quarantena, ma la Uefa rinvia gare e decisione"

"Champions e A in quarantena, ma la Uefa rinvia gare e decisione". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza in prima pagina, nel taglio alto, questa mattina. Ceferin rinvia ancora la decisione sulle competizioni europee al 17. Il nodo - si legge a pagina 27 - è l'Europeo: verrà fatto slittare di 12 mesi per consentire la conclusione dei campionati, come chiedono le leghe nazionali.