Il Messaggero: "Champions fatale. La Juve esonera Sarri e chiama Andrea Pirlo"

"Champions fatale. La Juve esonera Sarri e chiama Andrea Pirlo". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. La formazione bianconera sceglie l'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 come profilo per sostituire Maurizio Sarri in vista della prossima stagione.