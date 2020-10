Il Messaggero: "Champions, Lazio girone alla portata"

"Champions, Lazio girone alla portata". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero sul girone di Champions in cui sarà immischiata la Lazio che nel girone dovrà affrontare Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Club Brugge: "Di sicuro la Lazio sorride al ritorno in Champions dopo 13 anni: nel suo gruppo F, con Drogba e Malouda chiamati a pescare, la testa di serie è lo Zenit, da non sottovalutare perché ha già giocato 22 partite, e la più temibile sembra il Borussia Dortmund. Tare non si nasconde: «La prima impressione è che il nostro sia un girone molto buono»".