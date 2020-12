Il Messaggero: "Colpo Amazon, sbarca in Champions League: acquista i diritti tv di 16 gare del mercoledì"

"Colpo Amazon, sbarca in Champions League: acquista i diritti tv di 16 gare del mercoledì". Questo il titolo in taglio alto che Il Messaggero dedica all'acquisto che Amazon ha portato a termine di partite della Champions per i prossimi tre anni. Il colosso dell'e-commerce sbarca nel calcio italiano, suoi i diritti tv in esclusiva delle 16 migliori gare del mercoledì e la Supercoppa Uefa. Le 121 gare rimanenti andranno a Sky. A gennaio l'annuncio: da capire come verranno ripartite considerando che c'è anche Mediaset.