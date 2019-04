Il Messaggero: "Coppa Italia, finale Lazio-Atalanta. Roma, idea Schick"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alle due squadre della Capitale nella prima pagina de Il Messaggero di questa mattina, con il titolo in taglio alto: "Coppa Italia, la finale è Lazio-Atalanta. Roma, idea Schick in coppia con Dzeko". I biancocelesti attendono il 15 maggio per l'ultimo atto della Tim Cup contro gli orobici di Gasperini e intanto Ranieri torna a pensare alle due punte per la sfida di domani contro il Cagliari.