"Cori razzisti, Balotelli si infuria". Così titola in prima pagina in taglio alto l'edizione odierna de Il Messaggero sugli episodi di razzismo di ieri allo stadio Bentegodi di Verona. Cori razzisti nei confronti dell'attaccante del Brescia che a sua volta si infuria calciando il pallone in curva. La partita è stata sospesa per quattro minuti. Gravina dichiara: "Serve linea dura".