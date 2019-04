© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri ha il compito di portare la Roma in Champions in questo finale di stagione, ma la dirigenza è già all'opera per rinnovare il comparto tecnico in vista della prossima stagione. "Da Campos a Sarri. La Roma secondo Jim" è il titolo del pezzo de Il Messaggero che fa il punto della situazione in chiave giallorossa: "Full immersion a Boston, prende forma il futuro: Baldini vuole un tecnico italiano. Pallotta sceglie il portoghese da consulente con Massara ds, sponsorizzato a Trigoria".