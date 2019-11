© foto di Andrea Giannattasio

"Da Ibra a Vidal, le grandi manovre". Titola così l'edizione odierna de Il Messaggero questa mattina in edicola pagina 31 in riferimento al mercato dei grandi nomi: "Le big stanno definendo le strategie per accontentare gli allenatori insoddisfatti. Il Napoli prepara la rivoluzione, l'Inter cerca i rinforzi per Conte, il Milan sogna Zlatan. Nerazzurri su Giroud come vice Lukaku. Kean chiama la Roma dopo la rottura con l'Everton: vuole tornare in Italia".